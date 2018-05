Uitzinnige Club-fans vieren op De Platse CENTRUM EVEN AFGESLOTEN NADAT SUPPORTERS WAGENS INSLUITEN MATHIAS MARIËN EN BART BOTERMAN

14 mei 2018

02u41 0 Brugge Op De Platse in Sint-Andries is gisteravond een groot volksfeest losgebarsten na de titel van Club Brugge. Frituur Carlos, die zijn dak afzette met prikkeldraad, bleef gespaard van hooligans, maar de politie moest wel even De Platse afsluiten, nadat enkele fans er auto's tegenhielden.

Het was nagelbijten tot de laatste seconde, maar om 19.56 uur kwam dan toch de grote verlossing. Het bier stroomde meteen rijkelijk uit de biertappen. Wat volgde, was een groots volksfeest. "Het was tot de laatste seconde bang afwachten", zegt Jens Vancaeneghem. "Het is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik vrees dat het moeilijk zal zijn om morgen (vandaag, red.) op tijd op mijn werk te zijn." De Platse werd na de vijftiende landstitel dan ook omgetoverd in één grote feestruimte.





Auto's tegenhouden

Het feestgedruis verplaatste zich in de loop van de avond al snel naar de openbare weg. De uitbater van Frituur Carlos, die prikkeldaad liet plaatsen rond zijn dak om hooligans tegen te houden, moest niet vrezen. Hij sloot preventief de deuren. Op straat was er wel even onrust, toen uitzinnige supporters auto's begonnen tegen te houden op straat. Een supporter kroop uit het raam van zijn bestelwagen terwijl die het centrum binnenreed. Enkele anderen schudden de stilstaande voertuigen door elkaar. De politie doorzag na een tijdje het gevaar van de honderden supporters op de baan en besloot de omgeving rond De Platse af te sluiten voor verkeer. Daardoor liep de situatie niet uit de hand, al werden er ook heel wat bommetjes gegooid en werd er bengaals vuurwerk afgestoken





. Thierry Van Hyfte en David Moens waren al ruim voor de wedstrijd van de partij. "Het is fantastisch. Enkel spijtig dat er geen groot scherm was in het stadion zelf. Maar oké, de titel is binnen. En of dit deugd doet! De auto's opwachten? Dat hoort erbij", lacht Thierry.





Rolstoel

Wellicht de gelukkigste supporter bij de viering was Roger Laforce (70).





De Bruggeling zit al jaren in een rolstoel na een arbeidsongeval en wou het feest voor geen geld ter wereld missen. "Na mijn ongeval kon en durfde ik niet meer in het stadion te gaan kijken. Maar dit feestje had ik voor geen geld van de wereld willen missen. Het doet me enorm veel plezier", aldus Roger. Vanop een afstandje bekeek hij met pretoogjes het feestgebeuren. En de rest van de blauw-zwarte fans? Die gingen een lange feestnacht tegemoet. Het hoogtepunt van de avond was de aankomst van de spelersbus aan de noordtribune rond 23.30 uur, waar de supporters hun helden opwachtten. Een last-minute geboekte deejay bracht de spelers en supporters naar nog hogere sferen. Deze ochtend wacht voor de stadsdiensten een grote opkuis.