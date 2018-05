Uitstapje naar Brugge eindigt tegen kraan 28 mei 2018

Een Nederlands koppel is zaterdagmiddag even voor 13 uur betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op 't Zand in Brugge. Het koppel reed recht de wegenwerken binnen en knalde daarbij op een stilstaande kraan. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en konden de twee inzittenden snel bevrijden. Volgens de vaststellingen werd de Nederlander onwel achter het stuur, waardoor hij de werfzone binnen reed. Van levensgevaar is evenwel geen sprake. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle. Het ongeval zorgde alvast voor heel wat bekijks op 't Zand. Bij het ongeval raakte ook een brommertje beschadigd. "Ik heb mijn brommer pas sinds vrijdagavond en reed er nog maar 14 kilometer mee. Dit is alles behalve prettig", zucht Dominque Verbeke. Op het moment van de aanrijding, lagen de werken stil. Er raakte dan ook niemand anders betrokken bij het ongeval. Het verhakkelde voertuig werd weggetakeld. (MMB)