Uitrit transportzone wordt verbeterd 29 maart 2018

De stad Brugge wil de uitrit van de transportzone in Zeebrugge richting N31 verbeteren.





De Kraakstraat wordt eenrichtingsverkeer vanaf de Koggenstraat naar de N31. Vanaf de betalende truckparking en het Total-tankstation zal enkel nog richting N31 kunnen gereden worden. Wie vanaf Totalstation richting Transportzone moet, zal dat over de N31 enkel kunnen via het kruispunt en de Karveelstraat. De werken vinden vanaf half april plaats. Er worden betonblokken en verkeersborden geplaatst. Deze werken gebeuren op privédomein. Agentschap Wegen en Verkeer zal later en op korte termijn ter hoogte van de Karveelstraat een bijkomend, door verkeerslichten geregeld kruispunt en een extra afslagstrook voor het verkeer vanuit Zeebrugge aanleggen. Het gaat om zogenaamde slimme verkeerslichten, die het doorgaand verkeer op de N31 niet onnodig zullen tegenhouden en enkel dan zullen reageren wanneer er een aanbod is van wagens die willen afslaan. (BHT)