Uitbreiding parking 't Zand kost 20 miljoen euro 25 april 2018

De uitbreiding van de parking onder 't Zand in Brugge met 600 plaatsen zal de stad en uitbater Interparking naar schatting 20 miljoen euro kosten. Beide partijen zullen de kosten voor de aanleg van die parking delen. Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) zal de komst van die extra plaatsen heel veel parkeerdruk in Brugge wegnemen. "Het wordt de grootste ondergrondse parking in Vlaanderen. Dan zullen we meer dan 2.000 plaatsen tellen." Zoals bekend komt de parking onder het Koning Albert I-park. De bouw is voor volgende legislatuur, mogelijk al in 2019. (BHT)