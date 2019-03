Uitbaters ‘t Werftje openen nu ook hippe lounge- en tapasbar: “Met ONA willen we Zeebrugge helemaal op de kaart zetten” Mathias Mariën

28 maart 2019

16u27 0 Brugge Zeebrugge is vanaf maandag een trekpleister rijker. De uitbaters van ’t Werftje, een van de oudste en bekendste horecazaken aan de kust, blazen het gesloten Ponton A nieuw leven in en openen een hippe lounge- en tapasbar. “We willen Zeebrugge meer dan ooit op de kaart zetten. Alles is aanwezig om het concept te doen slagen”, zegt Eli Vandersnickt (22).

Het zijn drukke tijden voor de familie Vandersnickt. Langs de Tijdokstraat leggen ze momenteel de laatste hand aan de inrichting van ONA by ’t Werftje, de nieuwe horecazaak die jong en oud naar Zeebrugge moet lokken. Het interieur oogt strak en vormt het ideale decor voor het concept dat Eli Vandersnickt voor ogen heeft. “We mikken op een hippe lounge- en tapasbar waar zowel cocktails als bieren uit een tank centraal staan. Ons terras is daarbij een enorme meerwaarde”, vertelt Eli enthousiast.

Perfecte score van Luc Bellings

Het is niet de eerste keer dat hij met een vernieuwend idee op de proppen komt. In 2017 begon ’t Werftje onder zijn impuls al met een foodtruck, waarbij de gekende gerechten zoals de verse garnaalkroketten - die ooit een perfecte score kregen van sterrenchef Luc Bellings - ook op events of feestjes te proeven zijn. Dat concept is nog steeds een succes.

Gezonde stress

De twintiger heeft ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring en zal hét gezicht worden van ONA. “Al blijf ik ook gewoon gastheer van ’t Werftje. Ik weet het, er wachten me enorm drukke tijden”, lacht hij de tanden bloot. Gelukkig kan Eli wel rekenen op de hulp van papa Mike en mama Herlinde die met hun jarenlange ervaring het klappen van de zweep kennen. “Dat geeft natuurlijk vertrouwen, maar toch heb ik heel wat gezonde stress nu de opening zo dichtbij komt. Het is een volledig nieuw concept. Voorspellen hoe de reacties zullen zijn, is moeilijk. Alles is wel aanwezig om het concept te doen slagen”, gaat Eli verder.

Oester- en ginbar

Bij de officiële opening maandag zal een oester- en ginbar meteen de toon zetten. “Wat we willen bereiken met ONA? Simpel: we willen Zeebrugge op de kaart zetten. Zowel bij lokale inwoners als toeristen”, klinkt het ambitieus. De familie streeft er bovendien naar om de leden van de Brugse zeil- en jachtclub, die sinds de sluiting van Ponton A hun ontmoetingsplaats kwijt waren, een nieuwe thuis te bieden. De inspiratie voor de naam ‘ONA’ haalde Eli bij een groot jachtschip. “Ik vond het meteen fantastisch ‘bekken’ en tegelijk is er een link met de zee. De keuze was dus snel gemaakt.”

Kleine koerswijziging

De liefhebbers van ’t Werftje, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een icoon van Zeebrugge, hoeven overigens zich geen zorgen te maken. De zaak blijft gewoon bestaan.

Al komt er wél een kleine koerswijziging. “Daar zullen we vooral focussen op het culinaire. Op die manier kunnen beide zaken elkaar perfect aanvullen. Een aperitiefje drinken in ONA en erna gaan dineren in ’t Werftje: dat is het ideale scenario”, besluit Eli Vandersnickt.