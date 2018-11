Uitbaters café danken leven aan alerte buren Veel schade na brand in Astridlaan Mathias Marien Jan Van Maele

16 november 2018

De uitbaters van een café in de Astridlaan in Assebroek danken hun leven aan het alerte optreden van hun buren. Donderdagavond rond 23.30 uur brak een felle brand uit in café ‘Assebroek’ op de hoek met Camiel van den Busschestraat. Er waren geen stamgasten meer aanwezig toen er op de eerste verdieping brand uitbrak. De uitbaters lagen boven het café te slapen. Alerte buren roken een sterke brandgeur en zagen rook. Ze verwittigden meteen de hulpdiensten. Ondertussen klopten ze op de ramen om de nog aanwezige bewoners wakker te maken. Dat lukte en de bewoners konden met hulp van de buren het brandende gebouw verlaten. De brand ontstond in de badkamer op de eerste verdieping. De brandweer kreeg alles snel onder controle. Tijdens de bluswerken was de Astridlaan voor alle verkeer afgesloten.