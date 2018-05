Uitbater Paul's Coffee & Pancake maakt eigen koffie 24 mei 2018

Bruggeling Paul Persyn, die sinds kort in de Kerklaan in Assebroek Paul's Coffee & Pancake runt, brengt zijn eerste eigen koffie op de markt.





Met Go South creëerde hij een koffie met vier soorten bonen, allemaal uit zuiderse landen: Nicaragua, India, Honduras en Brazilië.





"Vandaar ook de naam Go South", zegt Paul Persyn, die zijn opleiding van barista bij VivaSara in Kortrijk kreeg. "Ik ben gepokt en gemazeld in de horeca. Mijn passie is koffie." Persyn is net 50 geworden en vond het tijd voor iets nieuws. "Op eigen benen staan dus, na negentien jaar in de horeca. Ik heb tien jaar gewerkt bij traiteur Cuisientje in Wenduine en werkte ook samen met Pat's Coffee, die nu ook mijn koffiebonen brandt. Ik heb ook twee jaar geholpen in sterrenzaak Ter Leepe in Zedelgem", zegt Paul.





In zijn zaak biedt Paul een gamma van espresso tot latte macchiato. "Ik schenk ook Marokkaanse muntthee en serveer huisgemaakte cake. Ik kom eveneens op locatie koffie en thee aanbieden", vertelt de Bruggeling. Dat doet Paul Persyn overigens in een oude caravan én met de benaming 'Moeders Koffie'. "Ik breng voor een stuk de tijd van vroeger terug, met de oude koffiekan in de hand."





Wie zijn nieuwste creatie Go South wil proeven, kan daarvoor terecht in URB EGG, het tijdelijke Triënnale-café in de tuin van de Poortersloge in Brugge. (BHT)