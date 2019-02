UIT ETEN: Ribs ‘n’ Beer Brugge Mathias Mariën

18 februari 2019

22u32 0 Brugge Brugge krijgt er met Amadeus binnenkort een absolute trekpleister voor ribbetjes bij. Omdat de officiële opening op zich bleef wachten, gingen wij proeven bij Ribs ‘n’ Beer. Ons oordeel: deze smaken vallen amper te overtreffen.

Verwacht geen strakke inrichting in het alom gesmaakte ribbetjesrestaurant Ribs ‘n’ Beer in de Brugse binnenstad. Wie tafelt in het restaurant, geniet van een authentieke stijl mét open haard. Het ietwat oubollig decor zorgt daarom niet voor minder sfeer. Integendeel: de stemming én het gevoel zitten meteen goed. De vriendelijke ontvangst van het personeel zit daar voor veel tussen. Vanuit een tafeltje aan de bar hebben we een perfect overzicht over de rest van de zaal. In de tussentijd kiezen we voor een biertje als aperitief - de bierkaart is zéér uitgebreid - en beginnen we met een duo van kaas- en garnaalkroketten als voorgerecht (10,75 euro). Het goede nieuws: er zitten wel degelijk garnalen in en de smaak is meer dan goed. Als hoofdgerecht gaat onze voorkeur logischerwijs uit naar de ribbetjes, die à volonte mogen gegeten worden (19,90 euro per persoon). Daarbij kan je als klant kiezen tussen vier verschillende soorten. Enerzijds zijn er de klassiek gegrilde ribbetjes, maar voor de liefhebbers zijn er ook de slow cooked ribben met drie verschillende sauzen waaronder chocolade. Om het eenvoudig te houden proeven we ze allemaal. Ons oordeel: simpelweg perfect. Bij de slow cooked ribbetjes valt het vlees letterlijk van het bot en is eigenlijk geen snijwerk nodig. Ook de klassieke gegrilde versie is een schot in de roos. Om de avond perfect af te sluiten, kiezen we voor een koffie en Dame Blanche (7,50 euro). Het eindoordeel is simpel samen te vatten: deze smaken vallen amper te overtreffen. Belangrijke tip: reserveren is écht wel noodzakelijk.

Onze score

Sterren: 4,5 op 5

Eten: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8/10

Ezelstraat 50

050 70 76 77

Dagelijks geopend vanaf 18 uur

Voorgerechten: 7-12,50 euro

Hoofdgerechten: 18-34 euro

Dessert: 6,50 - 9 euro