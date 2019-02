UIT ETEN: De Brugsche Tafel Bart Huysentruyt

06 februari 2019

04u07 0 Brugge Restaurant De Brugsche Tafel kiest resoluut voor plantaardige gerechten. De zaak van Charlotte Corveleyn en Paul Vande Weghe is zo het eerste echte veganistische restaurant in Brugge.

De keuze voor helemaal vegan maakten de uitbaters nog maar recent, omdat het ook hun manier van leven is. Geen vis of vlees dus op de kaart, maar gerechten die op plantaardige basis zijn klaargemaakt. “Evenwaardig aan de alternatieven”, vertelden de uitbaters daar in deze krant nog uitgebreid over. Back to basics, dus en dat zie je ook een beetje terug in het interieur. Het kleine, maar gezellige restaurant van zaalverantwoordelijke Charlotte en kok Paul bevindt zich in de centrale Mallebergplaats, op een zucht van de Burg. Als voorgerecht kiezen we voor de soep van de dag. Alleen... er is vandaag geen soep. Dan maar de bruschetta met tomaat, met daar een fris slaatje bij. Dit had evengoed een hoofdgerecht kunnen zijn, want de porties zijn heel ruim en het eenvoudige gerechtje is ook echt lekker. Mooie grote stukken bruschetta, rijkelijk belegd en met veel smaak. Een fijne binnenkomer die we combineren met een glaasje witte huiswijn. De wijnkeuze gebeurde overigens in combinatie met de buren van Cuvée, een wijnhuis in dezelfde straat. Mooie kruisbestuiving tussen beide horecazaken.

Voor het hoofdgerecht vertrouwen we op de suggestie van de dag: een Thaise rode curry met rijst. De curry wordt geserveerd met tempeh als vervanger voor de kip. Lekker en niet té pikant. Ook hier is de portie meer dan voldoende en konden de smaken bekoren. Vis- of vleesliefhebbers zullen hier wellicht liever een stukje tussen geproefd hebben, maar wie openstaat voor iets nieuws, kan dit wel smaken.

Het restaurant is een komen en gaan van bezoekers die kiezen voor de lunch en toeristen, die doelbewust voor dit Brugse concept kiezen. We raden een plekje in het hart van de zaak aan, want de buitendeur gaat wel heel vaak open. Als afsluiter is er nog koffie met een koekje. In De Brugsche Tafel heb je geen sterrenmaaltijd gegeten, maar kreeg je wel ruim voldoende voor weinig geld. Bovendien help je er de wereld een beetje mee. Zelfs de servetten zijn van gerecycleerd papier.

Eten: 7/10, comfort: 7/10, bediening: 8/10

De Brugsche Tafel

Mallebergplaats 7

8000 Brugge

050/68.39.87

Elke dag open van 9.30 tot 17.30 uur, op zaterdag tot 20 uur, op zondag tot 12 uur. Op vrijdag open van 9.30 tot 14 uur en van 18 tot 22 uur. Woensdag gesloten.





Voorgerechten: 12 euro

Hoofgerechten: 16 tot 21 euro