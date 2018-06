Uber Eats levert Brugse keuken aan huis 02 juni 2018

Uber Eats is vanaf nu ook beschikbaar in de Brugse binnenstad om er de beste gerechten tot op het bord van de inwoners te brengen. Brugge is daarmee de tiende stad in België die bediend wordt door Uber Eats. De koerierdienst mikt op een levering binnen de 30 minuten en werkt niet met een minimumbedrag. Enkele van de adresjes waaruit je nu al kan kiezen, zijn onder andere Ellis Gourmet Burger, Jilles Beer & Burger en McDonald's, maar ook Bohio, Chi Chi's, Trattoria Triums vullen het lijstje aan. Gegadigden kunnen gemakkelijk hun bestelling plaatsen via de Uber Eats-app, waarop je de levering in realtime kan volgen, of via de website ubereats.com. "We zijn erg blij met de uitbreiding van Uber Eats naar Brugge. Op die manier hopen wij het restaurantgevoel bij de mensen thuis in Brugge te brengen en dat terwijl we weten dat de stad zoveel lekkers te bieden heeft", zegt Stéphane Ficaja van Uber Eats. (MMB)