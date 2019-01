Twintigers gestraft voor vreemde poging tot overval met mes op Carrefour Jelle Houwen

10 januari 2019

13u16 0 Brugge Twee twintigers uit Brugge zijn gestraft voor een vreemde poging tot overval op de Carrefour langs de Moerkerksesteenweg in Sint-Kruis, op dinsdagavond 12 juni 2018.

D.V. (26) trok met een mes naar de verkoopster en bedreigde haar. Hij schreeuwde tweemaal om de kassa maar nadat de verkoopster tweemaal categoriek weigerde droop hij snel weer af. Intussen stond N.T. (23) op de uitkijk buiten. De twee konden door de politie snel geklist worden. Ze droegen camouflagekledij tijdens de overval maar vielen daardoor extra hard op buiten op straat. “Ik zat in geldnood om drugs te kopen”, bekende D.V. “Intussen liet ik me meermaals vrijwillig opnemen en ben ik drugsvrij. Ik wil echt zo verder doen.” De rechter beaamde dat hij goed bezig was en ‘beloonde’ hem met de gunst van een werkstraf van 150 uren. Zijn kompaan, die het mes hanteerde, krijgt 1 jaar cel met uitstel.