Twintiger valt willekeurige passanten aan in uitgaansleven: parket vraagt 12 maanden cel Siebe De Voogt

18 april 2019

14u32 0 Brugge Een 23-jarige Bruggeling hangt twaalf maanden cel boven het hoofd voor liefst zes feiten van slagen en verwondingen. Laurens V. viel telkens toevallige voorbijgangers aan in het Brugse uitgaansleven.

De twintiger maakte op 20 december vorig jaar liefst vier slachtoffers. Volgens het openbaar ministerie gebruikte hij daarbij steeds dezelfde modus operandi. “Beklaagde viel telkens jongeren aan zonder enige aanleiding”, sprak de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Het ging om puur zinloos geweld.” Na de feiten werd een voorwaardelijke celstraf die Laurens V. eerder kreeg, omgezet in een effectieve celstraf van twaalf maanden. Tot 7 februari zat de Bruggeling in de gevangenis, maar veel indruk maakte dat niet op hem. Amper een dag na zijn vrijlating was het opnieuw prijs. Opnieuw kregen twee jongeren klappen. Laurens V. liep ondanks zijn jonge leeftijd al een tiental veroordelingen op. Volgens het openbaar ministerie zit er nog een dossier voor zware slagen en verwondingen tegen de man in onderzoek. De advocaat van V. vroeg de rechtbank om zijn cliënt een werkstraf op te leggen. “Hij vecht met vallen en opstaan tegen z’n alcoholverslaving”, pleitte meester Bart Bleyaert. De rechter was niet te spreken over het gedrag van V. “Hij valt gewoon willekeurige passanten aan. Dat is gevaarlijk. Voor hetzelfde geld vallen er de volgende keer doden.” Uitspraak op 16 mei.