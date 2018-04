Twintiger krijgt werkstraf voor kopstoot aan agent 13 april 2018

02u51 0 Brugge Een 24-jarige man uit Assebroek moet een werkstraf van 60 uren uitvoeren nadat hij een kopstoot uitdeelde aan een inspecteur van de politie van Middelkerke.

Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteren beslist. De feiten speelden zich op 17 september 2016 af in de Coulissen in Brugge. Het slachtoffer was buiten zijn dienst om aan het uitgaan met enkele vrienden, toen hij per ongeluk bier morste op M.G.





"Toen hij zich wilde excuseren, deelde de beklaagde een kopstoot uit", sprak de procureur op de vorige zitting. "Het slachtoffer werd geraakt aan zijn rechteroog en kaak." M.G. werd uiteindelijk buiten gezet door de portier. Hij beweerde dat er sprake was van uitlokking. "Die man kwam met zijn hoofd tegen het mijne staan. Ik heb hem gewoon weggeduwd", klonk het. De rechter had echter geen oren naar de argumenten van M.G. De betrokken agent stelde zich geen burgerlijke partij. (SDVO)