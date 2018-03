Twintiger filmt met dashcam hoe vandaal auto bekrast 20 maart 2018

Een 20-jarige man uit Nieuwpoort zit met de handen in het haar nadat een vandaal zondagmiddag zijn BMW 3 bekraste in een ondergrondse parking in Brugge. Jacob Sanders filmde alles per toeval met zijn dashcam en bezorgde de beelden aan de politie. "De schade loopt op tot boven de 1.000 euro. En dat allemaal door een stomme discussie over een parkeerplaats", zucht Jacob.





Op het eerste zicht lijkt er weinig mis met de donkerkleurige BMW van de twintigjarige uit Nieuwpoort. Het was dan ook pas gisterenochtend dat Jacob de schade opmerkte. "Aan de voorkant van de wagen zijn diepe krassen getrokken. De verzekering komt niet tussenbeide aangezien ik geen omnium heb", vertelt een aangeslagen Jacob. De twintiger was zondagmiddag net gearriveerd in de ondergrondse parking onder 't Zand in Brugge toen hij het aan de stok kreeg met een andere bestuurder. "Er was nauwelijks plaats over in de parking", vertelt Sanders. "Op één plaats was er net genoeg ruimte om te parkeren. Al stond de wagen naast me deels op mijn strook." Dat zorgde in de parking meteen voor discussie. De bestuurder van de andere wagen stapte uit en begon luid te discussiëren. Per toeval bleef de dashcam in de auto beelden maken. Daarop is de dader duidelijk te zien. De politie is een onderzoek gestart. De schade loopt boven de 1.000 euro. (MMB)