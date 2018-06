Twintiger die skater in vaart gooide krijgt toch vijf jaar 29 juni 2018

Een 28-jarige man uit Knokke, lid van een Brugse straatbende, heeft dan toch een effectieve celstraf van vijf jaar gekregen voor een brutale overval. Op 20 mei 2015 overviel Steve D. samen met twee kompanen een skater aan het Baron Ruzettepark in Brugge. Het slachtoffer kreeg klappen en schoppen terwijl zijn belagers met zijn bankkaart 40 euro afhaalden. Uiteindelijk gooide D. samen met een ander bendelid de skater naakt in de vaart. De twintiger kreeg een jaar na de feiten een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar, maar hield zich niet aan zijn voorwaarden. Op 29 maart 2016 sloeg hij samen met een vriend twee mannen in elkaar in de Lippenslaan in Knokke. De slachtoffers werden nadien gedwongen hun spullen af te geven. D. kreeg voor die feiten 37 maanden cel en zit sindsdien in de cel. Nu komt daar nog vijf jaar bij. (SDVO)