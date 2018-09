Twintig Triënnale-vlaggen wapperen in winkelstraten 06 september 2018

Sinds gisteren hangen er twintig kleurrijke vlaggen in de winkelstraten. De vlaggen voor de Triënnale zijn een ontwerp van het bekende Duitse architectencollectief Raumlabor en verwijzen naar het Triënnaleproject House of Time, dat al sinds het najaar van vorig jaar loopt op de site DuPont. "Op de vlaggen zie je een aantal verwijzingen naar ons kunstwerk wat verderop in de stad", zegt kunstenaar Markus Bader. "Op die manier hopen we mensen te lokken." De Triënnale loopt nog tot 16 september. (BHT)