Tweede procesdag rond dodelijke steekpartij op Brugse Markt hernomen, nadat één van rechters onwel werd: straks komt vriendin Mikey getuigen Siebe De Voogt

29 januari 2019

08u59 0 Brugge In het Brugse assisenhof vindt vandaag de tweede procesdag plaats rond de dodelijke steekpartij van 4,5 jaar geleden op de Brugse Markt er op. Steven Van Geel (26) en Suleyman Betelguiriev (25) staan terecht voor de dood van Mikey Peeters (19). De jongeman werd in de nacht van 29 op 30 mei 2014 om het leven gebracht met zes messteken. Volg alles hier.

De zitting is dinsdag na de middag hernomen. Straks komen de eerste getuigen aan het woord die de gebeurtenissen tijdens de nacht van de feiten meegemaakt hebben. Onder meer Lore Versyck, een vriendin van Mikey Peeters, zal haar verhaal doen.

Tijdens de getuigenis van onderzoeksrechter Koen Wittouck werd voor de middag duidelijk dat het gerecht er alles aan gedaan heeft om de voortvluchtige Suleyman Betelguiriev te vatten. Hij werd na de steekpartij door z'n vader richting Tsjetsjenië gevoerd. Het gerecht zette uiteindelijk zelfs een undercoveroperatie op om hem te vatten. “Dat is een zware onderzoekshandeling, maar het waren dan ook zware feiten. Het internationaal aanhoudingsbevel opheffen, was voor ons geen optie. We hebben bijgevolg beslist om politiemensen te laten infiltreren in de entourage van Betelguiriev: een maatregel die zelden wordt toegepast. Die mensen hebben met valse gegevens toenadering gezocht tot z'n entourage. Ze hebben geprobeerd om hun vertrouwen te winnen en hen te overtuigen Betelguiriev in een ander land te krijgen dat hem wel zou uitleveren aan België.”

De undercoveroperatie is volgens de onderzoeksrechter meteen de reden waarom een proces zo lang op zich liet wachten. “Het vertrouwen winnen van de entourage nam jaren in beslag. Uiteindelijk is de operatie niet gelukt, omdat Betelguiriev te wantrouwig was. Bij al onze pogingen weigerde hij de stap te zetten richting buitenland. Het is voor mij een aanwijzing dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om terug te keren naar België.” Verdere details over de undercoveroperatie wil onderzoeksrechter Wittouck niet kwijt. “Dat is me door de wet verboden.”

Steven Van Geel kwam in de loop van het onderzoek liefst vier keer voorwaardelijk vrij. Telkens opnieuw slaagde hij erin zijn voorwaarden te schenden: door contact te hebben met Suleyman en ‘s nachts sigaretten te gaan kopen, ‘s avonds een terrasje te gaan doen of onder invloed van alcohol een ongeval te veroorzaken. Op 29 en 30 augustus 2016 verdween hij tweemaal uit het ziekenhuis van Oostende, waar hij in begeleiding was. “Het was zijn bedoeling om terug te gaan naar z'n vader in Leuven. Hij nam de trein, maar bedacht zich en stapte af in Brugge. Dat was hem uitdrukkelijk verboden. Hij zocht in de buurt van het station naar een wagen om terug te keren, maar vond geen voertuig. Uiteindelijk ging hij maar in een brandweerwagen zitten.”

Van Geel lapte tijdens het onderzoek alle regels aan z'n laars. Op 31 oktober 2017 liet de KI in Gent hem vrij met een enkelband. “Op 27 november maakte zijn enkelband geen contact meer met het been. Hij was zelfs niet meer detecteerbaar binnen de woning van Van Geel. Hij was er dus vanonder gemuisd.” De Leuvenaar vluchtte uiteindelijk naar Amsterdam, waar hij op 18 december 2017 gevat werd. Hij had er drie kwartier lang staan aanbellen voor een woning, waarop de bewoners de politie hadden gebeld.”

Voor de uiteenzetting van onderzoeksrechter Koen Wittouck kwam zijn voorganger Paul Gevaert al aan het woord. Hij ging in de loop van het onderzoek met pensioen en droeg het dossier over aan z'n collega. Meermaals gaf Gevaert aan dat hij van Van Geel nooit een antwoord kreeg over wie het mes die bewuste avond had meegenomen naar de Markt. Toen voorzitter Willem De Pauw hem duidelijk maakte dat Van Geel dat maandag had toegegeven, reageerde Gevaert verbolgen. “Eindelijk. Die man weet niet welk onderzoek hij zou gekregen hebben, moest hij dat eerder hebben gezegd. Hij mocht liegen tegen mij, maar hij heeft met z'n eigen leven gespeeld, he!”