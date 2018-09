Tweede keer affiche politicus beklad BURGEMEESTER LANDUYT KRIJGT 'HITLERSNOR' EN HAKENKRUIS OP BORD MATHIAS MARIËN

03 september 2018

02u34 0 Brugge Vandalen hebben vrijdagnacht een dubbele slag geslagen vlak bij de Sint-Donaaskerk. Een verkiezingsaffiche van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) werd er beklad met een Hitlersnorretje en hakenkruis. De tuin van pastoor Fernand Maréchal werd dan weer met borden als openbaar toilet aangegeven.

Het was allesbehalve aangenaam wakker worden zaterdagochtend voor de plaatselijke pastoor van Zeebrugge. Vandalen hadden in de loop van de avond of nacht verschillende borden in zijn tuin geplaatst. Mooie woorden vielen er niet te lezen. De tuin van Fernand Maréchal werd plots aangeduid als openbaar toilet. 'Gratis open lucht wc' stond er onder andere geschreven. 'Pissen links, kakken rechts', was een ander opschrift. Volgens enkele buurtbewoners komt die boodschap niet helemaal uit de lucht gevallen. Enkele uitspraken van Maréchal in 'Dag Allemaal' zouden aan de basis liggen. "Soms zie ik Belgen hun gevoeg doen in mijn tuin. Gewoon omdat ze dan kunnen zeggen hoe vuil de vluchtelingen zijn", liet de pastoor noteren.





Met dood bedreigd

Zaterdagochtend vroeg al was van de borden geen spoor meer te bekennen. Het is trouwens niet de eerste keer dat de pastoor wordt geviseerd. De voorbije maanden werd de man al verschillende keren met de dood bedreigd omwille van zijn hulp aan de transmigranten.





Ook het bekogelen van zijn huis met eieren is al lang geen uitzondering meer. In een eerdere reactie aan onze krant liet de man al verstaan zich van de hele heisa niks aan te trekken. "Als ik de vluchtelingen niet zou helpen, zou er waarschijnlijk veel meer criminaliteit zijn", blijft de pastoor overtuigd.





Opvallend genoeg was Fernand Maréchal zaterdagochtend niet de enige die met een verrassende boodschap wakker werd. Ook huidig burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) werd in de buurt van de Sint-Donaaskerk geviseerd. Niet persoonlijk, maar wel via zijn verkiezingsbord dat er stond opgesteld. De vandalen tekenden een Hitlersnorretje en een hakenkruis op het gezicht van Landuyt. "De dader heeft duidelijk zijn best gedaan met de tekeningen. Al ontgaat mij wel de boodschap", reageert hij.





Geen klacht

De Brugse burgemeester betreurt uiteraard het vandalisme. "Democratie is mooi als iedereen elkaar respecteert. De niet-democratische symboliek kan amper erger zijn dan deze bekladding", aldus Landuyt. Een klacht indienen zal hij evenwel niet doen. "Onze politiediensten hebben genoeg ander werk. We moeten er ook niet meer aandacht aan besteden dan nodig." Het bekladde bord zou in de tussentijd al vervangen moeten zijn.





Eerder deze week werd al een verkiezingsbord van Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) beklad in de buurt van het station. Al was de boodschap daar wel ludieker en werd Mercedes omgetoverd in Mazda.