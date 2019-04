Tweede fietsers- en voetgangersbrug aan Canadabrug na maanden werken weer open MMB

10 april 2019

14u01 0 Brugge Woensdagochtend is ook de tweede fietsers- en voetgangersbrug naast de Canadabrug in gebruik genomen.

Na zeventig jaar intensief gebruik was de Canadabrug momenteel aan een grondige renovatie toe. Om de brug duurzaam te herstellen, werd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv, zowel de onder- als de bovenbouw grondig aangepakt. De werkzaamheden zijn op maandag 5 november gestart en duren in totaal zes maanden. Met het einde van de werken in zicht - eind april - kan ook het verkeer beetje per beetje opnieuw door. In een eerste fase zijn dat de fietsers en voetgangers. De bestaande houten bruggen waren erg beschadigd en worden vervangen door nieuwe exemplaren uit composiet. In maart ging de eerste fietsers- en voetgangersbrug al open, vandaag volgde de tweede.