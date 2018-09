Twee wagens in lichterlaaie na botsing op E403 05 september 2018

02u38 0

Het verkeer op de E403 richting Brugge was gisterenmorgen verstoord door een zwaar ongeval ter hoogte van de oprit richting E40. Omstreeks 8.30 uur botsten er een viertal wagens op elkaar. Niemand raakte gewond, maar twee wagens vlogen op de linkerrijstrook in brand. Het vuur veroorzaakte een rookpluim die kilometersver te zien was. De brandweer snelde ter plaatse en had de vlammen relatief snel onder controle. Beide wagens brandden wel volledig uit. Het verkeer moest lange tijd over de pechstrook, waardoor er file ontstond tot voorbij Ruddervoorde. Ook in de richting van Kortrijk werd de linkerrijstrook even afgesloten. Het wegdek herstellen bleek niet nodig. Pas tegen 11 uur werd de snelweg opnieuw volledig vrijgegeven. (SDVO)