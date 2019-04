Twee vrederechters en hoofdgriffier krijgen nu zeker proces: KI oordeelt dat in onderzoek geen procedurefouten gemaakt werden Siebe De Voogt

05 april 2019

13u23 0 Brugge Twee Brugse vrederechters en een hoofdgriffier verschijnen binnenkort opnieuw voor het hof van beroep in Gent. De drie zouden jarenlang duizenden euro’s hebben opgestreken door systematisch teveel verplaatsingskosten aan te rekenen. Hun advocaten probeerden een proces te vermijden door procedurefouten aan te halen, maar vingen bot bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Het is sinds deze week zeker: de Brugse vrederechter T.B. (54), zijn voorganger J.L. (73) en hoofdgriffier S.D. (52) moeten binnenkort voor het hof van beroep in Gent verschijnen. “Knevelarij”, luidt de tenlastelegging, of het onrechtmatig innen van geld door openbare ambtenaren die daarbij misbruik maken van hun positie. Hun advocaten probeerden twee jaar lang een proces te ontlopen door procedurefouten in te roepen, maar vingen afgelopen week bot bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Inval

In november 2014 viel het Gentse parket-generaal samen met de federale politie binnen op de griffie van het eerste kanton in het Brugse gerechtsgebouw. De speurders namen zowat de volledige boekhouding mee. De inval kwam er na een anonieme klacht. Binnen het eerste kanton van het vredegerecht zou systematisch gesjoemeld zijn met het aanrekenen van verplaatsingskosten. Vrederechters moeten bij een geschil vaak ter plaatse gaan bij mensen om vaststellingen te doen en een oordeel te vellen. De kosten die daaraan vasthingen zouden de twee magistraten systematisch te hoog hebben aangerekend. Volgens sommige bronnen ging het om zo’n 800 euro per maand, waardoor het onterecht opgestreken geld in totaal zou oplopen tot duizenden euro’s.

Geen procedurefouten

Het systeem zou in het leven geroepen zijn door vrederechter J.L., die in april 2013 met pensioen ging. Zijn opvolger T.B. zou de fraude hebben verdergezet met de hulp van hoofdgriffier S.D., die haar handtekening onder de onkostennota’s zette. Zelf ontkent de vrederechter dat hij bewust fraude heeft gepleegd. T.B. is op vandaag nog steeds actief. Een tuchtprocedure tegen de man werd opgeschort, tot er een definitief vonnis van een rechtbank is. In november 2016 werd de zaak al ingeleid voor het hof van beroep. De advocaten van de magistraten en de hoofdgriffier riepen echter meteen procedurefouten in. Zij vonden dat hun rechten van verdediging werden geschonden, omdat na het onderzoek de gebruikelijke filterprocedure niet werd uitgevoerd om na te gaan of alles wel volgens de regels was verlopen. De KI wees hun argumenten deze week af, zodat het proces gewoon kan doorgaan. Een concrete datum voor de pleidooien is nog niet gekend.