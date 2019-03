Twee teams plaatsen zich voor finale tijdens Neymar Jr’s Five in Brugge BHT

17 maart 2019

17u24 0 Brugge Het kwalificatietornooi van Red Bull Neymar Jr’s Five in Brugge heeft twee sterke teams opgeleverd voor de nationale finale in Brussel. Sherling en Team Spartiate waren de beste deelnemers in de indoorhall Garrincha.

Zij behouden dus hun kans om België te vertegenwoordigen op de wereldfinale in het trainingsinstituut van Neymar Jr. in Brazilië. De wereldster zal aanwezig zijn om al dat internationaal voetbaltalent in actie te zien. Ruim 30 teams begonnen zaterdag aan de afvalrace richting finale. Uiteindelijk haalden Sherling en Team Spartiate de finale. Met een ticket voor Brussel op zak streden ze voor de dagzege. Sherling, een volledig Gents team, won uiteindelijk met 3-0. De tegenstander, team Spartiate, komt hoofdzakelijk uit Brussel. De vierde editie van de Red Bull Neymar Jr’s Five in België bestaat uit zeven qualifiers (Brussel, Charleroi, Sint-Niklaas, Genk, Luik, Brugge en Antwerpen). De nationale finale vindt plaats in Brussel op zaterdag 25 mei.