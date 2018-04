Twee spelers Cercle Brugge samen voor de rechter 12 april 2018

De Brugse politierechter mocht gisterochtend twee spelers van Cercle Brugge tegelijk ontvangen. Bennedine Mehdi, een 22-jarige huurling van Monaco, vroeg in april vorig jaar de auto van zijn 21-jarige ploegmaat Guillaume De Schryver. Mehdi was van plan enkele spullen op te halen in het centrum van Brugge, maar had zelf geen auto. Zijn jonge ploegmakker hielp hem uit de nood, maar kreeg daar achteraf heel wat spijt van.





Wat bleek? Bij een controle van de politie bleek Mehdi helemaal niet over een rijbewijs te beschikken. De huurling kreeg daar gisteren een boete voor van 2.080 euro en zes maanden rijverbod. De Schryver liet zich door een advocaat vertegenwoordigen. "Mijn cliënt was te goeder trouw", zei die. "Hij wist helemaal niet dat zijn collega-voetballer geen rijbewijs had." Hij kreeg een geldboete van 800 euro met uitstel. (MMB)