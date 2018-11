Twee meerboten gezonken in jachthaven 16 november 2018

02u26 0 Brugge In de jachthaven van Zeebrugge zijn gisterenochtend twee meerboten van 11 meter lang gezonken. De boten lagen in de oude vissershaven toen werklui rond 7 uur merkten dat ze gezonken waren. De oorzaak is nog onbekend.

De twee meerboten lagen aan elkaar vastgebonden. Toen een van de boten lek sloeg, zonk ook de andere automatisch. "We zullen pas kunnen weten hoe dat kon gebeuren als de boten opnieuw bovengehaald zijn", klonk het gisterenmiddag bij de werkmannen. Het duurde uren vooraleer die klus geklaard was. In de loop van de dag kwamen eerst de brandweer en civiele bescherming ter plaatse om de situatie te bekijken. De vervuiling in het water kon oonder controle gehouden worden. Pas even na 16 uur kwam een gespecialiseerde firma ter plaatse om de boten met ballonnen omhoog te halen. Het goede nieuws is dat de meerboten, die worden ingezet bij het aanmeren van grote schepen om de scheepstrossen aan land te brengen, in principe opnieuw in gebruik zullen genomen kunnen worden. De werklui wilden er gisteren de hele nacht aan verder werken. Voor de firma is het wel een tegenslag, aangezien de helft van de vloot is gezonken.





Kijklustigen

De omvang van de schade zal vermoedelijk pas vandaag duidelijk worden. De gezonken meerboten zorgden in de jachthaven alvast voor heel wat kijklustigen. Nieuwsgierigen namen gretig foto's. Uiteindelijk raakte er niemand gewond. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe een van de boten lek kon slaan. (VHS/MMB)