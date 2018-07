Twee koppels geklist na winkeldiefstallen 03 juli 2018

De Brugse onderzoeksrechter heeft twee mannen en twee vrouwen aangehouden die worden verdacht van winkeldiefstallen in Blankenberge en Brugge. Het gaat om twintigers uit Namen, twee koppels, die op een camping in Bredene verbleven.





De politie van Blankenberge kreeg afgelopen vrijdag een melding binnen van een handelaar in de Kerkstraat. Hij had twee vrouwen achtervolgd die vlak voordien een winkeldiefstal hadden gepleegd. Een patrouille kwam ter plaatse en kon de verdachten inrekenen. In de loop van het onderzoek werden ook twee mannen, de partners van de vrouwen, gearresteerd. De vier komen in aanmerking voor een vijftal winkeldiefstallen in Blankenberge en in hun voertuigen vond de politie ook nog artikelen, waaronder twee koersfietsen, die ze in Decathlon Brugge hadden buitgemaakt. De Brugse raadkamer zal moeten beslissen over hun verdere aanhouding. (MMB)