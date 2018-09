Twee keer raden voor welke partij zij opkomt 01 september 2018

Veel groener kan een verkiezingsaffiche van een kandidaat voor Groen er niet uitzien: Maria Kleopatra Dekeyser kleurde haar lokken speciaal voor de affiche in het kleur. "Ik kleur mijn haar toch al om de twee weken, dus het leek me wel iets leuks", zegt Maria Kleopatra, die eigenlijk Pieter Dekeyser heet. Ze noemt zichzelf genderqueer, wat zoveel betekent als een overkoepelende term voor personen die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn. Wie stemt voor Maria Kleopatra, stemt voor een alternatief. "Ik geloof dat ik daarvoor de juiste partij heb gekozen. Ook persoonlijke vrijheid vind ik heel belangrijk en streef ik na. Er is op dat vlak nog heel wat werk aan de winkel." (BHT)