Twee jachten gaan in vlammen op 24 november 2018

02u25 0

In de jachthaven van Zeebrugge langs de Rederskaai zijn gistermiddag even voor 17 uur twee jachten volledig in vlammen opgegaan. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de vlammen een enorme ravage aanrichtten.





De Antwerpse eigenaar van een van de jachten was net met twee vrienden aangemeerd toen hij iets rook. Ze besloten de boot te verlaten, en daarna vloog het schip in brand. Ze konden niet anders dan lijdzaam toekijken hoe het vaartuig in vlammen opging. "We beseffen dat het nog erger kon. Als dit op zee was gebeurd, was het te laat", klonk het achteraf. De oorzaak is wellicht een kortsluiting, al is daar nog geen absolute zekerheid over. De vlammen op het eerste jacht sloegen wel snel over naar een tweede vaartuig. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar moest toch een hele tijd nablussen. Uiteindelijk bleef er van de vaartuigen amper iets over. Ze bleven ook slechts een halve meter boven water liggen.





(MMB)