Twee jaar cel voor illegaal die minderjarige meisjes lastig viel aan Sint-Pietersplas Siebe De Voogt

25 februari 2019

15u52 0 Brugge Een illegaal van Afghaanse origine heeft in de Brugse rechtbank twee jaar cel gekregen, omdat hij aan de Sint-Pietersplas in Brugge minderjarige meisjes probeerde mee te lokken. M.S. maakte in totaal vijf slachtoffers.

De feiten speelden zich af tussen eind mei en half juni vorig jaar. M.S probeerde op verschillende manieren zijn slag te slaan. Zo vroeg hij op 26 mei aan een jonge vrouw die met haar hond aan de Sint-Pietersplas wandelde of hij de viervoeter mocht strelen. Tijdens het hurken begon de illegaal van Afghaanse origine echter de benen van het meisje te strelen. Eind mei ging S. nog een stapje verder toen hij zich op een jonge vrouw wierp en zijn tong in haar mond stak en tegen haar begon te rijden. Het slachtoffer kon gelukkig tijdig ontkomen. Dat hield de Afghaan echter niet tegen om zijn daden verder te zetten. Zo maakte hij begin juni seksueel getinte gebaren naar een 13-jarig meisje dat van de bibliotheek kwam. Hij volgde haar zelfs tot bij haar thuis. Verder probeerde hij nog een 17-jarig meisje in de bosjes te lokken met seksueel getinte gebaren. De man maakte zo enkele weken de omgeving van de Sint-Pietersplas onveilig, maar kon uiteindelijk toch gevat worden. Hij mocht beschikken, maar kwam nooit opdagen voor zijn proces.