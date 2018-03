Twee jaar cel voor dief van Bauhaus 21 maart 2018

02u23 0

Een man die tegenwoordig in Eeklo woont, kreeg een fikse celstraf van twee jaar, weliswaar met uitstel, omdat hij als landloper geld en spullen stal in jeugdherberg Bauhaus in Brugge. Op 10 augustus 2016 verbleef A.T., die toen als landloper leefde, er eventjes. Er werd toen vastgesteld dat hij geld stal uit de kassa en verschillende spullen van de zaak in het steegje naast de Bauhaus had opgeslagen. De werknemers hielden hem staande tot de komst van de politie. Bij een fouille troffen die nog een vervalste bankkaart aan en spullen die gestolen waren in Antwerpen. De man ontkent echter heel wat diefstallen. "Ik stal enkel wat geld en die laptop", beweert hij. "De rest waren mijn spullen. Het was het enige dat ik nog had." De rechter hechtte geen geloof aan die versie, omdat er van verschillende diefstallen bewijzen waren. (JHM)