Twee gewonden bij botsing op kruispunt 06 juli 2018

Op het kruispunt van de Grote Moerstraat en Zandstraat in Sint-Andries zijn gisteren rond 6.45 uur twee gewonden gevallen. Een 25-jarige vrouw uit Jabbeke reed met haar Volkswagen Golf langs de Grote Moerstraat richting Legeweg toen ze op het kruispunt met de Zandstraat in de linkerflank werd gegrepen door een Volkswagen Passat. Door de klap gingen beide voertuigen aan het tollen om uiteindelijk tegen een stilstaande Mercedes te botsen. De 46-jarige bestuurster uit Knokke raakte lichtgewond aan haar nek. Ook de 39-jarige bestuurder van de Passat uit Brugge liep lichte verwondingen op. De Golf kwam op de zijkant tot stilstand en de bestuurster moest door de brandweer uit het wrak geholpen worden. Ze was ongedeerd. De drie wagens waren na de botsing rijp voor de schroothoop en werden getakeld. (SDVO)