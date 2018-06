Tuinhuis in de as gelegd 11 juni 2018

02u28 2

In de Michel Van Hammestraat in Assebroek is zaterdagavond rond 21.30 uur een tuinhuis volledig uitgebrand.





Dat veroorzaakte een rookpluim die tot honderden meters ver te zien was. De bewoners waren niet aanwezig. Het waren de buren die de rook opmerkten en de brandweer opbelden. Die kon voorkomen dat de hoge vlammen via bomen zouden overslaan op de woning. Het tuinhuis is wel verloren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, al ligt een kortsluiting mogelijk aan de oorzaak. (BBO)