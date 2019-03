Tuin van Sint-Godelieveabdij én elf andere locaties openen deuren voor kinderen Bart Huysentruyt

25 maart 2019

15u17 0 Brugge Op woensdag 24 april is er buitenspeeldag in Brugge en gaan twaalf locaties open voor de kinderen.

De eerste woensdag na de paasvakantie zenden heel wat televisiezenders voor kinderen niet uit en promoten ze het buiten spelen en ravotten. De 3 tot 16-jarigen krijgen een ruim en divers programma. In de tuinen van de Sint-Godelieveabdij in hartje Brugge kan er voor het eerst gespeeld worden. Verder kan je terecht in hoeve Hangerijn, sportpark Daverlo, Koningin Astridpark, De Kikker, speelplein Paul Gilsonstraat, speelplein Hermitage, Gandhiplein, Veltembos, Aan De Plas, De Landdijk en het plein aan de Sint-Godelievekerk in Sint-Michiels. “Dé locatie die er voor mij echt uitspringt qua sportkarakter is het aanbod op Sint-Pieters op Domein ‘Aan de plas’, waar de vzw samen met Buurtsport kinderen en jongeren laat proeven van een uitdagend beweegaanbod”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Daarnaast zet de Sportdienst ook hun pannavoetbal in op verschillende jongerenplekken waaronder speelplein Hermitage (Sint-Andries), sportpark de Landdijk (Zeebrugge), het Gandhiplein (Sint-Jozef) en de Sint-Pietersplas.” Het volledige programma en alle locaties vind je terug op https://www.brugge.be/buitenspeeldag.