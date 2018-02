Tudor schittert in reclamespot LABRADOR IS NIEUWE GEZICHT RECLAMECAMPAGNE VOOR GEZONDE DIERENVOEDING MATHIAS MARIËN

13 februari 2018

02u40 0 Brugge Het gaat hard voor de Brugse 'festivalhond' Tudor: de bruine labrador met coole zonnebril is sinds deze week het nieuwe gezicht van een reclamecampagne voor natuurlijke hondenvoeding. Eerder stond de viervoeter al symbool voor de lokale dopjesactie. "Ongelofelijk dat het een halfjaar geleden begon als een grappige foto op een festival. In de toekomst hoop ik onze vzw verder uit te bouwen", zegt baasje Nicolas Compernolle.

De bekendste hond van Brugge is Tudor al een tijdje. De bruine viervoeter met coole zonnebril wordt in de Breydelstad om de haverklap aangeklampt voor een foto. Kinderen, ouders en grootouders: werkelijk iedereen smelt voor de leuke snoet van Tudor. Sinds deze week schittert de labrador nu ook op het witte doek. Als superheld in een reclamefilmpje van het Kortrijkse bedrijf Edgard & Cooper promoot de hond hun 100 procent natuurlijke hondenvoeding. Het opzet: geld inzamelen voor het goede doel. Tien procent van de verkoop gaat integraal naar honden in nood. Van zieke Belgische honden tot de miljoenen straathonden in Sri Lanka: het opgehaalde geld wordt goed besteed. Voor baasje Nicolas Compernolle is het succes van zijn labrador nog steeds moeilijk te vatten.





'Tudor Foundation'

"Het is eigenlijk ongelofelijk dat alles begon met een simpele foto en hashtag voor de grap", glimlacht Nicolas.





De Bruggeling was met Tudor op een festival en merkte dat heel wat mensen foto's wilden nemen van de labrador met de coole zonnebril. Sinds die dag gaat het hard. Wat begon als het vragen van een symbolische euro voor een foto, is ondertussen uitgegroeid tot de vzw 'Tudor Foundation'. De voorbije weken was de labrador druk in de weer met zijn volgende opdracht: het inblikken van een reclamefilmpje voor Edgard & Cooper.





Vlotte opnames

"Dat is fantastisch goed verlopen. Tudor luistert enorm goed en deed exact wat de regisseur verlangde. Hij speelt een superheld", zegt Compernolle, die vertrouwen heeft in de samenwerking met het Kortrijks bedrijf.





"Ze contacteerden mij vrijwel meteen nadat de vzw Tudor Foundation bekend raakte", vertelt Nicolas. "Na een bezoek aan hun bedrijf leerde ik hoe de voedingsindustrie voor dierenvoeding in elkaar zit. Maar vooral hoeveel ongezonde voeding er op de markt is. Het bedrijf wil daar iets aan doen. Samen met de universiteit van Gent ontwikkelen ze 100% natuurlijke hondenvoeding. Hun initiatief is een groot succes."





Vzw uitbouwen

De komende tijd staan er nog heel wat activiteiten op het programma. Op 11 maart wordt het Surfers Paradise in Knokke omgetoverd tot het Doggy Paradise.





"Het is die dag de laatste zondag dat de hondjes op het strand mogen lopen. Het leek ons hét ideale moment om een hondenstrandloop te organiseren", gaat Nicolas verder.





Over de concrete invulling wordt nog verder nagedacht. Al staan er sowieso een wandelroute en interactieve spelletjes gepland. De opbrengst gaat opnieuw integraal naar de opvang van straathonden in Sri Lanka. "Wat de toekomst brengt, zal moeten blijken", zegt het trotse baasje. "Het is zeker de bedoeling om onze vzw verder uit te bouwen. De gesprekken om Tudor het nationale gezicht van de dopjescampagne te maken, gaan de goede richting uit. Die actie is ten voordele van blindengeleidehonden. Het belangrijkste is dat we op onze eigen manier goede doelen kunnen blijven steunen en het belang van de hond in de kijker zetten."





Ondertussen staan in de regio inzamelboxen voor dopjes. Wie zo'n box wil, kan bellen naar het nummer 050 69 93 11. Alle info en het filmpje kan je vinden op de Facebookpagina 'Tudor de labrador' of 'EdgardCooper'.