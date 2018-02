Trucker verantwoordelijk voor dodelijk ongeval 20 februari 2018

02u42 0 Brugge Een 29-jarige trucker is verantwoordelijk gesteld voor het ongeval waarbij Martha Tavernier (79) stierf. Exact een jaar geleden werd de moeder van Brugs schepen Martine Matthys (CD&V) met haar personenwagen aangetikt door een vrachtwagen. Ze belandde in een gracht langs de Brugse ring en overleed in het ziekenhuis. "Eindelijk is er duidelijkheid over de aansprakelijkheid", klinkt het bij de nabestaanden.

Het noodlot sloeg op 14 februari vorig jaar hard toe voor de 79-jarige Martha Tavernier. De 29-jarige Lodewijk D. uit Menen reed met zijn tankwagen langs de Brugse Ring toen het even na 15 uur fout liep. De twintiger wou met zijn vrachtwagen invoegen op de rechterrijstrook, maar merkte daarbij de wagen van Martha niet op. De moeder van de Brugse schepen Martine Matthys (CD&V) werd achteraan aangetikt en belandde met haar voertuig in 't Zuidervaartje. Volgens de politierechter was de aanrijding de schuld van de trucker. "De man had te weinig aandacht voor het andere verkeer. De volledige aansprakelijkheid ligt dan ook bij de vrachtwagenchauffeur", sprak de politierechter.





Opluchting

De man, die meteen na het ongeval zelf in het water dook om het slachtoffer te helpen, is inmiddels gestopt als trucker. "Samen met zijn blanco strafregister spreekt dat in zijn voordeel", ging de rechter verder. Hij legde de twintiger een voorwaardelijke celstraf op van drie maanden, een effectieve geldboete van 2.000 euro en drie maanden rijverbod. Daarenboven legde de rechter hem een extra rijverbod op van negen maanden enkel voor het besturen van een vrachtwagen. "Een straf waar wij zeker mee kunnen leven", zegt meester Dirk De fauw, die de nabestaanden verdedigde. "Het was zeker niet de intentie van de familie om de zwaarst mogelijke straf te verkrijgen. Al was het ongeval voor iedereen een zeer zwaar trauma. Zeker omdat Martha nog een vitale vrouw was." Voor de nabestaanden is het vooral een opluchting dat de trucker volledig verantwoordelijk werd gesteld en Martha geen enkele schuld trof. (MMB)