Truck met 44 ton huisvuil kantelt: hele avondspits hinder 01 juni 2018

Het verkeer langs de Blankenbergse Steenweg is gisterenavond moeizaam verlopen door een ongeval met twee vrachtwagens ter hoogte van B-Park.





Een truck kwam in een flauwe bocht in de problemen en kantelde om. Daarbij belandde hij tegen een andere vrachtwagen. Een deel van de lading, 44 ton huisvuil, viel op het wegdek. De hinder was dan ook groot.





Het verkeer in beide richtingen moest de hele avondspits omrijden in afwachting van de takelwerken. De truckchauffeur kwam er als bij wonder van af met lichte verwondingen. Hij werd ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis. Het afval moest overgeschept worden in een andere truck. Behalve met afval lag de baan ook bezaaid met brokstukken. (MMB)