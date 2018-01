Truck kantelt: stuurfout of plotse windstoot? 20 januari 2018

02u35 0

In de Blauwe-Torenstraat in Sint-Pieters is gisterennamiddag rond 15 uur een vrachtwagen gekanteld. De bestuurder had net een bocht genomen toen zijn gevaarte plots overhelde en kantelde. De vrachtwagen kwamen daardoor deels op de weg en deels in de zachte berm terecht, net niet in de gracht. Dat gebeurde net na het T-kruispunt met de Brouwerijstraat en de Spreeuwenstraat. Waarom de vrachtwagen kantelde, is onduidelijk.





Vermoedelijk misrekende de chauffeur zich of kreeg de vrachtwagen plots te maken met een windstoot. Bij het ongeval raakte de chauffeur niet gewond. Door de landelijke weg was er ook weinig verkeershinder, al duurde het een hele poos eer de truck getakeld was. (JHM)