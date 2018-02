Truck botst tegen middenberm 27 februari 2018

In de achterhaven van Zeebrugge, in de Alfred Ronsestraat, is gisterennamiddag rond 14 uur uur een ongeval gebeurd met een Duitse auto en een vrachtwagen. Door de klap kwam de truck tegen de betonnen middenberm terecht en scheurde de brandstoftank. De brandweer moest de inhoud van de brandstoftank overpompen vooraleer de vrachtwagen kon getakeld worden. Daardoor werd de Alfred Ronsestraat voor alle verkeer afgesloten. Niemand raakte gewond bij het ongeval. (MMB)