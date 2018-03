Truck botst tegen Lijnbus: vijf passagiers gewond 16 maart 2018

02u30 0 Brugge Aan het station van Brugge zijn gisterennamiddag vijf passagiers van een Lijnbus gewond geraakt bij een ongeval.

Een trucker met Duitse nummerplaat reed aan de voorkant van het station in de richting van 't Zand, toen de lichten plots op oranje sprongen. De wagen ervoor ging hard in de remmen om niet door het rood te rijden, waarna de vrachtwagenchauffeur zwaar moest uitwijken naar de linkerrijstrook om een aanrijding te vermijden. De chauffeur zag daarbij niet dat er op dat moment een bus van De Lijn passeerde. De gevolgen waren dan ook zwaar: de vrachtwagen ramde de Lijnbus, waarna de buschauffeur op zijn beurt van de rijbaan afweek. Daarbij reed de bus een verkeerslicht en verkeersborden aan. Op de bus zaten op dat moment twintig passagiers. Vijf onder hen raakten lichtgewond. Zowel de bus als de truck liepen schade op. Door de aanrijding duurde het enkele uren voor de verkeerssituatie zich kon herstellen.





Grootste probleem waren de verkeerslichten die een tijdlang ontregeld waren. De politie was ter plaatse om alles in goede banen te leiden. (MMB)