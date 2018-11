Trouwen als ridder? Huur dan hier je pak STAD VERHUURT HISTORISCHE KOSTUUMS NU OOK AAN PARTICULIEREN BART HUYSENTRUYT

28 november 2018

02u22 0 Brugge De stad Brugge verhuurt voortaan haar historische kostuums die niet meer gebruikt worden voor stoeten of processies aan particulieren. Er is keuze uit 530 middeleeuwse kleren voor mannen, vrouwen en kinderen. "Een vrijgezellenfeest? Geen probleem, als je ze maar in goede staat terugbrengt", zegt naaister Greta Vanhoutte.

Op de eerste verdieping van De Bond aan de Smedenpoort vind je een indrukwekkend kostuumatelier waar de costumières Greta Vanhoutte en Nadine De Backer zich ontfermen over de collectie. Het gaat om 530 middeleeuwse kostuums voor mannen, vrouwen en kinderen. Ze worden niet meer gebruikt voor de Heilig Bloedprocessie of de Gouden Boomstoet. "Elk jaar krijgen enkele groepen in die historische evocaties nieuwe kostuums", zegt hoofdverantwoordelijke Iris Vandromme. "De oude zijn vaak nog in heel goede en nette staat en belanden hier. Nu zijn het vooral scholen en toneelverenigingen die de weg naar hier vinden. Maar het is de bedoeling dat iedereen er gebruik van kan maken. Waarom? Omdat we vinden dat deze kostuums waardevol zijn en nog een betekenis kunnen hebben. Anders moeten we ze weggooien."





De naaisters hebben alles geïnventariseerd en op een website geplaatst met maten en aantal stuks erbij. Alles is digitaal raadpleegbaar. Een deel van het stadspersoneel werd opgetrommeld om de kostuums aan te trekken, zodat er foto's van genomen konden worden.





Ruime keuze

De keuze is rijkelijk: prinsessenkleedjes, herderinnenpakken of een nonnenkleed voor vrouwen, een soldatenplunje, narren- of bedelaarskostuum voor mannen. Voor kinderen zijn er 26 verschillende modellen beschikbaar. Je kan ook accessoires zoals speren, schilden, dolken, hoeden, kettingen of baarden ontlenen. Genoeg inspiratie voor een volgend familiefeest, een barbecue of zelfs een huwelijk. "We vragen enkel dat de kostuums in goede staat teruggebracht worden", zegt naaister Greta Vanhoutte. "Wie komt, moet ook even laten weten waarom ze het kostuum komen ontlenen. We doen er meestal niet moeilijk over. De tarieven zijn op de website terug te vinden en zijn afhankelijk van wie het materiaal komt lenen. Een Bruggeling die een kostuum komt halen, betaalt daar 18 euro voor. Een accessoire kost je zeven euro."





Wie de catalogus niet kan raadplegen op www.brugge.be/historischekostuums, krijgt na de kerstvakantie de kans om de kostuums van dichterbij te bekijken in Mijn Brugge aan het station. Daar zullen acht ensembles te bewonderen zijn.