Trio veroordeeld voor dodelijke overdosis heroïne Siebe De Voogt

13 december 2018

11u55 0 Brugge Twee vrouwen uit Zeebrugge hebben 30 maanden cel gekregen voor de dood van een 39-jarige man uit Knokke. Jonathan D. stierf drie jaar geleden aan een overdosis heroïne. De dealer die de drugs leverde werd donderdagmorgen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar.

De Zeebrugse Elsie D. (48) trof het levenloze lichaam van D. op 13 juni 2015 aan in haar appartement. Ze verwittigde de hulpdiensten, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Het onderzoek wees uit dat hij stierf aan een overdosis heroïne. De drugs was hij enkele uren voor z’n dood samen met Elsje P. (51) gaan halen in Oostende bij dealer Wim D. (39). “D. gaf het slachtoffer onderdak en verwees hem de dag voor de feiten door naar P., van wie ze wist dat ze makkelijk aan heroïne kon geraken”, sprak de procureur. “De vrouw zou in Oostende een gram heroïne gaan halen en nam het slachtoffer mee.” Het openbaar ministerie vorderde voor dealer Wim D. 2 jaar cel, maar die legde de rechter donderdagmorgen volledig met probatie-uitstel op. Elsie D. en Elsje P. kregen 30 maanden effectief. “Zij werden in het verleden immers al veroordeeld voor een drugsdode. Ze kenden dus maar al te goed de gevaren en wisten dat heroïne een venijnig beestje is.” De broer en moeder van het slachtoffer stelden zich burgerlijke partij, maar vroegen geen schadevergoeding.