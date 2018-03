Trio in cel voor diefstallen met geweld 10 maart 2018

02u35 0

De Brugse onderzoeksrechter heeft twee mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van twee diefstallen met geweld. Oostendenaars V.S. (36), A.B. (36) en hun vrouwelijke kompaan K.V. (35) worden ervan verdacht maandagnacht in Oostende een halsketting gestolen te hebben. Ook in Brugge sloegen ze dezelfde nacht toe. Bij de tweede diefstal maakten ze 50 euro buit. De politie kon de verdachten snel inrekenen. Ze zijn geen onbekenden voor het gerecht. (SDVO)