Triënnale start, maar blikvanger niet klaar 05 mei 2018

Met man en macht wordt vandaag nog verder gewerkt aan de Brugse walvis aan het Jan Van Eyckpleni. Het imposante kunstwerk van Studio KCA kwam met vertraging aan in Brugge en raakte gisteren niet af. "We hebben er vertrouwen in dat het kunstwerk zaterdag klaar is", zegt curator Michel Dewilde. "Het heeft wat voeten in de aarde gehad om de veertien gigantische puzzelstukken tot in Brugge te brengen. Door het vele slechte weer van de voorbije weken was het voor veel kunstwerken op het nippertje, maar uiteindelijk zal elk werk dit weekend te zien zijn. Het is bovendien al een belevenis om te zien hoe de blauwe vinvis opgebouwd wordt."





Het kunstwerk is gemaakt van aangespoeld plastic op het strand van Hawai en moet de bezoeker doen stilstaan bij het vele plastic in zee. (BHT)