Triënnale geopend met een plons STRALENDE LENTEZON LOKT MASSA VOLK NAAR COUPURE MATHIAS MARIËN

07 mei 2018

02u34 0 Brugge Tientallen zwemmers zijn gisteren in het water langs de Coupure gedoken om zo de Triënnale officieel voor geopend te verklaren. Daarna trakteerde het stadsbestuur op een Brugse Zot. Ook de blikvanger van het kunstevenement was af: de enorme plastic vinvis is zonder meer indrukwekkend.

Kon het nog beter? Een stralende zon en geen wolkje aan de lucht. Het moet ongeveer het droomscenario zijn van de organisatie en het stadsbestuur. "We konden ons effectief geen beter weer wensen. Alles was aanwezig om er een fantastische dag van te maken", zegt Griet De Prest van de Triënnale. Langs de Coupure stond gisterenmiddag dan ook een massa volk om het kunstgebeuren officieel op gang te trappen. Al is 'plonzen' wellicht een beter gekozen woord. De Brugse IJsberen en de Langerei Zwemmers kregen de eer om de Triënnale met een duik in het water voor geopend te verklaren.





Wereldwijde reclame

Vlak daarvoor had burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) met een stevige speech het belang van de Triënnale voor Brugge in de verf gezet. "Brugge wordt via deze weg op een ander manier ontdekt. Dit is wereldwijde reclame op een fantastische manier", aldus Landuyt. Zelf in het water springen deed de burgervader niet. Dat deden de twee Brugse zwemverenigingen dus wél. Vlak nadien mocht ook de 'gewone' Bruggeling in het water verfrissing zoeken. "Het was zeker niet koud", vertelt Tamara Deboyser. "De omstandigheden waren ideaal. Een verfrissende duik bij zomerse temperaturen en achteraf een drankje. Wat wil een mens nog meer op een zondagmiddag."





Zomerse zwempartijen

In een mum van tijd was de Coupure ter hoogte van het indrukwekkend 'Paviljoen van Selgascano' omgetoverd in één grote zwemkom. Voorlopig eenmalig, al komt daar binnenkort verandering in. "In juli en augustus mag er elk weekend gezwommen worden rond het kunstwerk. Dat hoeft zeker niet luidruchtig te gebeuren. Iedereen moet rustig kunnen genieten. En belangrijk: het water is zuiver", zegt burgemeester Landuyt met een lach.





Bootje, bootje

Dat iedereen welkom was, bewijst Barbara Vroman. Zij kwam samen met haar zoontje Leon (2,5) genieten van het water. "Bootje, bootje", lachte het jongetje. Met die woorden bedoelde het pientere kereltje de kano's die rustig ronddobberden op het water van de Coupure. Voor de liefhebbers stond er in samenwerking met de Brugse roeiverenigingen immers een rondtocht op het programma over het water langs verschillende kunstwerken van de Triënnale. Heel wat enthousiaste bezoekers maakten meteen gretig gebruik van de eenmalige 'watertaxi's', want ze stonden garant voor een prachtige manier om de kunstwerken van het evenement beter te leren kennen. En de anderen aan wal? Zij konden op het droge genieten van een gratis Brugse Zot of frisdrank. Goede tip voor de komende dagen: de enorme walvis 'Skyscraper' aan het Jan Van Eyckplein is volledig geïnstalleerd en is een echte aanrader.