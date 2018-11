Treinverkeer onderbroken na aanrijding op spoor 26 november 2018

Het treinverkeer richting kust is zaterdagavond een uur onderbroken geweest in Brugge. Op de wissels net voorbij het station van Brugge werd rond 20.50 uur een persoon aangereden door een trein. Alles wijst op een wanhoopsdaad. Door het latere uur zaten er maar tien reizigers in de wagons. Zij werden geëvacueerd en teruggebracht naar het station van Brugge, waar ze hun reis konden verderzetten. Rond 21.45 uur werden alle sporen richting kust weer vrijgegeven. Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (SDVO)