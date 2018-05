Treinverkeer Brugge-Blankenberge langer onderbroken 09 mei 2018

Het treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge bleef ook gisteren de hele dag onderbroken in beide richtingen.





Volgens Infrabel zal er pas ten vroegste deze ochtend opnieuw treinverkeer mogelijk zijn. Aanvankelijk werd aangenomen dat er gisterenmiddag al terug treinverkeer mogelijk zou zijn. De herstelling duurt echter langer dan gedacht. Een van de oorzaken is dat Infrabel de afgerukte bovenleidingen aan de Stationsweg in Dudzele in beide richtingen tegelijk vervangt over een afstand van 500 meter. Een snellere manier van werken, maar daardoor werd de piste om het treinverkeer vroeger te hervatten over één spoor wel weggelaten. De schade bleek na de eerste herstellingswerken bovendien nog groter dan gedacht. De vervangbussen zaten gisteren alvast afgeladen vol om de reizigers over en weer te voeren. Het treinverkeer is sinds maandagmiddag onderbroken door een vrachtwagen die te hoog geladen was bij een overweg in Dudzele.





(MMB)