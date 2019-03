Transportzone krijgt afslagstrook met verkeerslichten Bart Huysentruyt

01 maart 2019

10u10 0 Brugge Er komen verkeerslichten op de N31 Expresweg ter hoogte van de Karveelstraat in Zeebrugge. Het is een maatregel om de transportzone beter te ontsluiten.

Nadat vorig jaar de uitrit Kraakstraat van de transportzone verkeersveiliger werd gemaakt, is vanaf maandag 4 maart de inrit Karveelstraat aan de beurt. Het Agentschap Wegen en Verkeer richt op de N31 ter hoogte van de Karveelstraat een bijkomend kruispunt in, met verkeerslichten en een aparte afslagstrook voor het verkeer vanuit Zeebrugge. Het gaat om zogenaamde slimme verkeerslichten, die het doorgaand verkeer op de N31 niet onnodig zullen tegenhouden. Ze reageren enkel wanneer er een aanbod is van wagens die willen afslaan. Om plaats te maken voor de afslagstrook zal het bestaande fietspad richting Brugge enkele meters naar rechts verschuiven. Het fietspad zal aansluiten op het fietspad dat onlangs werd aangelegd vanaf de Isabellalaan. Ernaast komt een nieuw trottoir.

De werken, bevolen door het Agentschap Wegen en Verkeer, duren twee weken. Het verkeer in de richting van Brugge moet er dan op één rijvak. Vanuit beide richtingen op de N31 kan je dan niet meer afslaan naar de Karveelstraat. De transportzone inrijden kan enkel nog via de Kraakstraat. In het stukje Kraakstraat tussen de N31 en de Koggenstraat wordt tijdelijk dubbele rijrichting toegelaten.