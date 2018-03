Transportfirma riskeert 180.000 euro voor sociale dumping 15 maart 2018

Een Roemeense transportfirma die in onderaanneming werkt voor de Zeebrugse bedrijven Cobelfret en ECS riskeert 180.000 euro boete voor sociale dumping. De firma werkte volgens het arbeidsauditoraat enkel en alleen vanuit België, terwijl haar zetel in Roemenië gevestigd is. "Nergens is er bewijs dat ze enige sociale bijdrage betaalden. Er vonden meer dan 1.000 tankbeurten plaats in België, maar geen enkele in Roemenië. Bovendien verklaarden tien werknemers dat ze niet in hun thuisland werkzaam waren. Zij kregen hier zelfs geen minimumloon uitbetaald." De firma dreigt bovenop de boete 105.000 euro aan ontweken bijdragen te moeten terugbetalen. Ze vragen echter de vrijspraak. "De burelen zijn wel degelijk in Roemenië gevestigd. Slechts 8 vrachtwagens van de 75 gebruikten België als transitland. Het tanken bleek hier gewoon goedkoper." Uitspraak op 11 april. (SDVO)