Transmigranten viseren opnieuw vakantiewoning: drie inbrekers aangehouden Mathias Mariën

07 januari 2019

14u43 0 Brugge De Brugse onderzoeksrechter heeft drie transmigranten aangehouden die afgelopen weekend werden betrapt tijdens een woninginbraak in Zeebrugge.

De eigenaar van de vakantiewoning naast de Sint-Donaaskerk kreeg zaterdagochtend een melding binnen dat er was ingebroken in zijn huis. De politie ging ter plaatse en trof in de woning een persoon uit Libië aan. Bij verder buurtonderzoek troffen ze ook nog twee Algerijnen aan die betrokken waren bij de inbraak. Opvallend: de vakantiewoning is ondertussen al verschillende keren het doelwit geweest van inbrekers. Tijdens het verhoor bij de politie verklaarde één man dat hij minderjarig was. Een botscan wees echter uit dat hij duidelijk meerderjarig is. De drie personen werden aangehouden en verschijnen binnenkort voor de raadkamer. Die moet verder beslissen over hun aanhouding. In de omgeving van de Sint-Donaaskerk houden zich al langere tijd groepjes transmigranten op.