Transmigranten proberen haven binnen te zwemmen 09 augustus 2018

Bewakingsagenten hebben maandagavond twee transmigranten betrapt die al zwemmend de haven van Zeebrugge wilden binnendringen. Ze gingen het water in en zwommen de hele breedte van de sluis over. Levensgevaarlijk, maar het duo slaagde toch in hun opzet. Eenmaal ze uit het water klommen, werden ze gevat door de alerte bewakingsagenten. Die leverde de transmigranten uit aan de scheepvaartpolitie. Het zwemmanoeuvre bewijst dat de transmigranten steeds meer risico's nemen om de haven binnen te dringen. (MMB)