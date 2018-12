Transmigranten dringen woning binnen en stelen werkmateriaal Mathias Mariën

02 december 2018

16u10 0 Brugge In de nacht van vrijdag op zaterdag drongen een vijftal transmigranten binnen in een woning in de Sint-Thomas Morusstraat in Zeebrugge. De eigenaars, die de woning als tweede verblijf gebruiken, waren niet aanwezig. Vanuit een tuinhok werden heggenscharen gestolen, die vervolgens werden gebruikt om het keukenraam open te breken. De politie kon één illegaal vatten. De onderzoeksrechter van Brugge besloot hem aan te houden.

In de woning werden in verschillende kamers nachtkastjes en kleerkasten doorzocht, wat erop wees dat zij in de woning inbraken om zaken te stelen. De politie werd ter plaatse geroepen. Verschillende personen waren reeds weggevlucht, maar één van de transmigranten, de zich noemende Y.A. uit Algerije, kon door de lokale politie gearresteerd worden. Hij was vanuit Frankrijk gekomen naar Zeebrugge, omdat hij gehoord had dat hij vanuit Zeebrugge in het Verenigd Koninkrijk kon geraken.



“De haven van Zeebrugge blijft een grote aantrekkingskracht uitoefenen op transmigranten die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wensen te maken”, zegt het Brugs parket. “De afgelopen dagen drongen herhaaldelijk mensen in de haven binnen die daar al drie tot vijf keer werden aangetroffen en die reeds voor dergelijke feiten werden gedagvaard. In oktober drongen 192 personen binnen in de haven van Zeebrugge. Zeebrugge blijft de kroon spannen wat het aantal aangetroffen transmigranten betreft. Zo werd in de voorlaatste week van november meer dan de helft van de personen die in de provincie West-Vlaanderen werden aangetroffen, in de regio van Zeebrugge staande gehouden.”